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        Bozüyük'te 3 şüphelinin üzerlerinde uyuşturucu ele geçirildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan zanlılar hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 15:37 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:38
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        Bozüyük'te 3 şüphelinin üzerlerinde uyuşturucu ele geçirildi
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan zanlılar hakkında işlem yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışmalarda, 3 şüphelinin üzerleri ile araçlarında yapılan aramada, 4,07 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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