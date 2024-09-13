Bozüyük'te 3 şüphelinin üzerlerinde uyuşturucu ele geçirildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan zanlılar hakkında işlem yapıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan zanlılar hakkında işlem yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmalarda, 3 şüphelinin üzerleri ile araçlarında yapılan aramada, 4,07 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
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