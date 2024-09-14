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        Bilecik Valisi Aygöl, Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Alam'ı ağırladı

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammed Nore Alam'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 10:31 Güncelleme: 14.09.2024 - 10:31
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        Bilecik Valisi Aygöl, Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Alam'ı ağırladı
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammed Nore Alam'ı makamında kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Alam, daha sonra Aygöl ile makamında bir araya geldi.

        Fotoğraf çekilmesiyle sona eren ziyaretin ardından Vali Aygöl ile Alam, çalışmalarında birbirlerine başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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