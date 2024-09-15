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        Lenfoma belirtilerine yönelik farkındalık hayat kurtarıyor

        "Lenfoma" olarak bilinen lenf kanserlerinin belirtilerine ilişkin farkındalığın, hastalığın tedavisini önemli ölçüde kolaylaştırdığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 15:37 Güncelleme: 15.09.2024 - 15:37
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        Lenfoma belirtilerine yönelik farkındalık hayat kurtarıyor
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        "Lenfoma" olarak bilinen lenf kanserlerinin belirtilerine ilişkin farkındalığın, hastalığın tedavisini önemli ölçüde kolaylaştırdığı bildirildi.

        Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünden "15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, vücudun mikroplarla savaşan, "lenfatik sistem" biriminin lenf düğümleri, dalak, timüs bezi, kemik iliği ile çeşitli kısımları içerdiği belirtildi.

        Lenfoma rahatsızlıklarının lenfoid dokulardaki "lenfosit" adlı hücrelerden gelişen, kötü huylu hastalıklar olduğu kaydedilen açıklamada, bu rahatsızlıkların yüzde 25'ini "hodgkin lenfoma"ların, yüzde 75'ini ise "hodgkin dışı lenfoma"ların oluşturduğu ifade edildi.

        Her yıl ortalama 7 bin kişiye lenfoma tanısı konulduğuna ve hodgkin dışı lenfomaların hem erkeklerde hem de kadınlarda görülen ilk 10 kanser türü arasında yer aldığına değinilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "Çocukluk çağı kanserlerinin de yüzde 15’ini oluşturmakta ve ikinci sırada yer almaktadır. Lenfomaların 80’den fazla alt tipi vardır ve tedavileri farklılık gösterir. Lenfomaların kesin nedeni bilinmemektedir. Yaşlanmak, lenfoma için önemli bir risk faktörüdür ve vakaların çoğu 50 yaş üstü kişilerde görülmektedir. Genelde erkeklerde lenfoma görülme riski kadınlardan daha yüksekse de bazı alt tipler kadınlarda daha sık görülebilmektedir. Ayrıca lenfomalı birinci derece akrabaya sahip olmanın, bu hastalığın riskini artırabileceği kabul edilir."

        Kimyasallar, çeşitli ilaçlar ile radyasyona maruz kalmanın da lenfoma riskini artırabileceği vurgulanan açıklamada, zayıflamış bağışıklık sistemi, çeşitli bağışıklık sistemi hastalıkları, bazı enfeksiyonlar ile obezite ve nadiren göğüs implantlarının da hastalığın gelişimine etkisi olduğu aktarıldı.

        En sık görülen lenfoma belirtisinin boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerindeki lenf bezelerinin ağrısız şişerek ele gelmesi olduğuna işaret edilen açıklamada, "Sebebi açıklanamayan ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, halsizlik, ciltte kaşıntı da belirtiler arasındadır. Bunlar, grip gibi başka hastalıkların seyrinde de görülebilir. Bu nedenle bu tür bulguları olan hastalarda lenfoma teşhisini ancak hekim koyabilir. Sayılan belirtilerin varlığı halinde hekime başvurulmalıdır." bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada, erken tanının hayat kurtardığı ancak lenfomaların önceden tespitine yönelik tarama metodu bulunmadığı, bu nedenle kişilerin söz konusu belirtileri fark ettiğinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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