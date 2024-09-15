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        Bilecik'te çöplük alanda yangın çıktı

        Bilecik'te ormanlık bölgeye yakın çöplük alanda çıkan yangını kontrol altına almak için karadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 19:39 Güncelleme: 15.09.2024 - 19:45
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        Bilecik'te çöplük alanda yangın çıktı
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        Bilecik'te ormanlık bölgeye yakın çöplük alanda çıkan yangını kontrol altına almak için karadan müdahale başlatıldı.

        Hürriyet Mahallesi yakınlarındaki Bilecik Belediyesi'ne ait çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ormanlık alana yakın olan yangını kontrol altına almak için başlatılan çalışma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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