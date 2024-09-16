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        Bilecik'te çöplükte çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bilecik'te, ormana yakın çöplükte çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 13:03 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:03
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        Bilecik'te çöplükte çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Bilecik'te, ormana yakın çöplükte çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

        Hürriyet Mahallesi civarındaki Bilecik Belediyesine ait çöplükte dün akşam saatlerinde henüz sebebi belirlenemeyen yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, alevleri sabaha kadar süren çalışmayla ormana sıçramadan kontrol altına aldı.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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