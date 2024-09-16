Bilecik'te gümrük kaçağı 119 bin makaron ele geçirildi

Araçta yapılan aramada 30 bin bandrolsüz boş makaron, sigara paketi görünümlü 986 kutuya gizlenmiş 89 bin 840 dolu makaron ile 3 bin 500 şeffaf poşet bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin Bursa'dan Bozüyük'e araçla gümrük kaçağı makaron (içi boş sigara tüpü) getirdiğini tespit etti.

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