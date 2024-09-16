Bilecik'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Hüseyin Duyuran (69) idaresindeki 54 AAG 457 plakalı traktör, Kavak köyü Yağcılar Mahallesi'nden araziye giden stabilize yolda şarampole devrildi.
Traktör altında kalan Duyuran olay yerinde öldü. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Duyuran'ın cenazesi, Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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