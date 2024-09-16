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        Bilecik'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 20:04 Güncelleme: 16.09.2024 - 20:17
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        Bilecik'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
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        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Hüseyin Duyuran (69) idaresindeki 54 AAG 457 plakalı traktör, Kavak köyü Yağcılar Mahallesi'nden araziye giden stabilize yolda şarampole devrildi.

        Traktör altında kalan Duyuran olay yerinde öldü. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Duyuran'ın cenazesi, Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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