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        Bozüyük'te tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 08:27 Güncelleme: 17.09.2024 - 08:28
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        Bozüyük'te tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Doğan K. (54) yönetimindeki 26 AAN 704 plakalı otomobil, Bozüyük-Bursa kara yolunun Aşağıarmutlu Köyü Kavşağı mevkisinde Şevket K. (55) idaresindeki 11 DA 868 plakalı tıra arkasından çarptı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Ceren K. (20) yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince ilk müdahalelerin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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