Bozüyük'te tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Doğan K. (54) yönetimindeki 26 AAN 704 plakalı otomobil, Bozüyük-Bursa kara yolunun Aşağıarmutlu Köyü Kavşağı mevkisinde Şevket K. (55) idaresindeki 11 DA 868 plakalı tıra arkasından çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Ceren K. (20) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalelerin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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