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        Bilecik'te meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 11:03 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:08
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        Bilecik'te meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Cihan B. (50) idaresindeki 26 RV 215 plakalı otomobil, Bozüyük ilçesi Alibeydüzü köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan ormanlık alana girerek ağaca çarptı.

        Kazada sürücü Cihan B. yaralandı. Görgü tanıkları, kaza sonrası otomobilde bulunan Mecit K'nin, Cihan B'yi belirlenemeyen nedenle yumruk vurmak suretiyle darbettiğini bildirdi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, sağlık durumunun iyi ve alkollü olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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