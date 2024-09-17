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        Bilecik'te asayiş

        Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 12:07 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:08
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        Bilecik'te asayiş
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        Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar sonucu Küplü köyünde C.C.Ö'nün evinin bahçesinde arama yaptı.

        Operasyonda, 2-3 metre uzunluğunda 9 kök kenevir bitkisi, 2 bıçak, 2 muşta, elektronik sigara, 10 adet paket sigara sarma kağıdı ile 6 patlar tabanca ele geçirildi.

        Ekipler, söz konusu kenevir bitkisini imha etti.

        Gözaltına alınan C.C.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        - Bozüyük'te şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı hakkında işlem başlatıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında park halinde olan traktörde bulunan S.Ç'nin yere şüpheli bir madde attığını tespit etti.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri yaptıkları aramada 7 gram kubar esrar, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı sağlayan 2 payp, pipo ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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