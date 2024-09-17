Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bozüyük'te 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulunan zanlılar hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 13:52 Güncelleme: 17.09.2024 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozüyük'te 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulunan zanlılar hakkında işlem yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde çalışma yürüttü.

        Çalışmalarda, 2 şüphelinin araçları ile üzerlerinde yapılan aramalarda 4,29 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Birinin "güveni kötüye kullanma" suçundan arandığı belirlenen zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Son 200 yılın en etkili yağışı!
        Son 200 yılın en etkili yağışı!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi

        Benzer Haberler

        Bilecik'te 4-6 yaş Kur'an kursları başladı
        Bilecik'te 4-6 yaş Kur'an kursları başladı
        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
        BŞEÜ Meslek Yüksek Okulu ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde devir t...
        BŞEÜ Meslek Yüksek Okulu ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde devir t...
        Bozüyük'te tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bozüyük'te tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
        Bilecik'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü