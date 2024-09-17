Bozüyük'te 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulunan zanlılar hakkında işlem yapıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulunan zanlılar hakkında işlem yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde çalışma yürüttü.
Çalışmalarda, 2 şüphelinin araçları ile üzerlerinde yapılan aramalarda 4,29 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Birinin "güveni kötüye kullanma" suçundan arandığı belirlenen zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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