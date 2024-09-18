Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        AK Parti Bilecik Milletvekili Eldemir'den Gaziler Günü mesajı

        AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 18:16 Güncelleme: 18.09.2024 - 18:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Bilecik Milletvekili Eldemir'den Gaziler Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Milletvekili Eldemir, mesajında, Gaziler Günü'nün vatanın bağımsızlığı ve birliği uğruna canlarını ortaya koyan kahramanların onurlandırıldığı bir gün olduğunu belirtti.

        Gazilerin Türk milletinin var oluş mücadelesinde gösterdikleri fedakarlık ve cesaretle gelecek kuşaklara ilham teşkil ettiğini vurgulayan Eldemir, şunları kaydetti:

        "Gazilerimiz, milletimizin bağımsızlık meşalesini daima canlı tutan onurlu bireylerdir. Bu vesileyle tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Vatan sizlere minnettardır. Kahraman gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutlar, selam ve saygılarımı sunarım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        18 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        18 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

        Benzer Haberler

        Bozüyük'te 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
        Bozüyük'te 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
        Bilecik'te 4-6 yaş Kur'an kursları başladı
        Bilecik'te 4-6 yaş Kur'an kursları başladı
        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
        BŞEÜ Meslek Yüksek Okulu ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde devir t...
        BŞEÜ Meslek Yüksek Okulu ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde devir t...
        Bozüyük'te tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bozüyük'te tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı