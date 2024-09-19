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        Bilecik Belediyesi'nden çevreyi kirletenlere ceza

        Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce çevreyi kirletenlere cezai işlem uygulandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:00 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:00
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        Bilecik Belediyesi'nden çevreyi kirletenlere ceza
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        Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce çevreyi kirletenlere cezai işlem uygulandığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerce yürütülen çalışmalarda çevreye sigara izmariti atmak başta olmak üzere inşaat atığı bırakmak, cadde ve yollarda kirliliğe neden olmak gibi birçok konuda tespitte bulunan kişilere 238 bin 521 lira ceza işlemi uygulandığı belirtildi.

        Halkın başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla ekiplerin, çevreye zarar veren ve kirletenlere yönelik ceza işlemi uyguladığı belirtilen açıklamada, temiz ve sağlıklı ortamda yaşam sürdürülmesi, vatandaşların çevreyi temiz tutmaları ve kamu malını korumaları gerektiği yönünde bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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