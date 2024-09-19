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        Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

        Bilecik'te, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:02 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:02
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        Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
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        Bilecik'te, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Şehitler Parkı'nda toplanan gaziler, emniyet güçleri, askeri erkan ile öğrenciler, kortej halinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, şiir dinletisi sunuldu.

        Bilecik Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Hüsnü Hüseyin Avcı, programda yaptığı konuşmada, vatan topraklarının savunulması uğruna gazilik onuruna erişenlerin kıvanç gününü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının akabinde 19 Eylül 1921'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından "gazilik" ünvanının verildiğini belirten Avcı, "Muharebenin en büyük rütbesi, şehitliktir. Vatan ve vazife uğruna, seve seve ölüme giden aziz ulusumuzun şehadet şerbetini içemeyen evlatları, hak ettikleri gazilik ünvanını büyük bir gururla taşımaktadır. Gazilik, Türk vatanseverliğinin, kahramanlığının ve fedakarlığının yaşayan destanı, gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır." diye konuştu.

        Programa, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin, Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, siyasi parti temsilcileri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

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