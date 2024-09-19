Osmaneli'nde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Ünal ve beraberindeki protokol üyeleri, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Hakantepe Kırmızıkaya mevkisinde 1996 yılında bölücü terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada yaralanan gazi İbrahim Yaşar’ı evinde ziyaret etti.

Konuşmanın ardından tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. İlçe Müftüsü Recep Işıldar’ın dua etmesinin ardından program sona erdi.

Program, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Gülbahar Ünal'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti.

Osmaneli Hükümet Konağı bahçesindeki Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Güzel, Emniyet Müdür Vekili Hacı Bekir Aras, gaziler, şehit yakınları, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askerler'in katıldığı etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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