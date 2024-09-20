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        Bilecik'te 157 üreticiye sera üst örtüsü desteği

        Bilecik'in Söğüt, Gölpazarı ve İnhisar ilçeleri ile merkeze bağlı köylerdeki 157 çiftçiye, "Sera Örtülerinin Yenilenmesi Projesi" kapsamında törenle sera üst örtüsü dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:16 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:34
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        Bilecik'te 157 üreticiye sera üst örtüsü desteği
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        Bilecik'in Söğüt, Gölpazarı ve İnhisar ilçeleri ile merkeze bağlı köylerdeki 157 çiftçiye, "Sera Örtülerinin Yenilenmesi Projesi" kapsamında törenle sera üst örtüsü dağıtıldı.

        Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, ilçeye bağlı Çaltı köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen programdaki konuşmasında, Sakarya Vadisi'nde örtü altı yetiştiriciliğinin yaygın olduğunu söyledi.

        Bu bölgede Bilecik'in sera üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiğini vurgulayan Tuncer, şu bilgileri paylaştı:

        "Eskiyen sera örtülerinin yenilenmesi bu bölge için hayati derecede önemlidir. Geçen yıl 77 çiftçimizin sera örtülerini yenilemiştik. Bu yıl da Tarım ve Orman Bakanlığımız ve İl Özel İdaremizin destekleriyle, çiftçilerimizin katkılarıyla ilçemizdeki 124 çiftçimizin sera örtülerini yenileyeceğiz. Bu da yaklaşık 370 dekarlık alana tekabül ediyor."

        Tuncer, üreticinin yanında olunan bu projeyi oldukça anlamlı bulduğunu dile getirerek, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

        - "Yaklaşık 410 dekar alanın naylonlarını değiştirdik"

        İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da 83 kilometre boyunca uzanan Sakarya Vadisi'nde "mikroklima iklim" (çevresindeki büyük iklim özelliklerinden ayrılan küçük iklim alanı) etkisiyle genelde örtü altı üretim yapıldığını bildirdi.

        Seralarda çoğunlukla domates, biber, patlıcan, salatalık, marul ve tere yetiştirildiğini anlatan Yoldaş, "Biz de çiftçilerimize destek olmak amacıyla 5 yıl ekonomik ömrü olan naylonları daha kaliteli, yüksek mukavemetlilerle değiştirmek istedik. 157 çiftçimize ait seralardaki yaklaşık 410 dekar alanın naylonlarını değiştirdik. Çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

        Söğüt ilçesi Hamitabat köyünde 29 yıldır seracılıkla uğraşan 63 yaşındaki Ali Kaya ise projenin büyük bir nimet olduğunu belirtti.

        Devletin her zaman çiftçinin yanında olduğunu kaydeden Kaya, "13 dönüm seram var. 5-6 dönüm kadar sera üst örtüsü aldık. Çiftçi için iyi oldu." diye konuştu.

        Programda, Çaltı Köyü Muhtarı Ali Pazvant ile Ziraat Mühendisi Sercan Erol da katılımcılara hitap etti.

        Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Albay Haydar İrban, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Sercan Erbaş, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün ile vatandaşların katıldığı tören, dua edilmesiyle sona erdi.

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