Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Pazaryeri ilçesinde protokol üyeleri ve öğrenciler çevreyi temizledi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 20 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Kaymakamlık, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Bilecik Şubesi ekipleri ile ilçedeki tüm okulların öğrencileri çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:09 Güncelleme: 20.09.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazaryeri ilçesinde protokol üyeleri ve öğrenciler çevreyi temizledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 20 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Kaymakamlık, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Bilecik Şubesi ekipleri ile ilçedeki tüm okulların öğrencileri çevre temizliği yaptı.

        Öğrencilere farkındalık yaratmak ve gelecekte temiz bir çevre bilinci aşılamak amacıyla bir porselen firmasının sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte, yeşil alanlar ile sokaklardaki sigara izmaritleri ve evsel atıklar toplandı.

        Etkinliğe, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ve Yeşilay gönüllüleri ile yüzlerce öğrenci katıldı.

        Kahraman, AA muhabirine, "Temiz çevre temiz toplum" sloganıyla hem bağımlılıkla mücadele ettiklerini hem de çevreyi atıklardan temizlediklerini söyledi.

        Tekin ise Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çöp toplama etkinliğine katılarak büyüklere rol model oldukları için öğrencilere teşekkür etti.

        Yeşilay gönüllüleri, etkinliğe katlan tüm öğrencilere hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü
        Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        Derbide gözler golcülerde olacak
        Derbide gözler golcülerde olacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Bilecik'te 157 üreticiye sera üst örtüsü desteği
        Bilecik'te 157 üreticiye sera üst örtüsü desteği
        Osmaneli'nde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Osmaneli'nde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Pazaryeri'nde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Pazaryeri'nde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Marmara Belediyeler Birliği toplantısı Bilecik'te yapıldı
        Marmara Belediyeler Birliği toplantısı Bilecik'te yapıldı
        Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Bilecik Belediyesi'nden çevreyi kirletenlere ceza
        Bilecik Belediyesi'nden çevreyi kirletenlere ceza