Pazaryeri ilçesinde protokol üyeleri ve öğrenciler çevreyi temizledi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 20 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Kaymakamlık, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Bilecik Şubesi ekipleri ile ilçedeki tüm okulların öğrencileri çevre temizliği yaptı.

Öğrencilere farkındalık yaratmak ve gelecekte temiz bir çevre bilinci aşılamak amacıyla bir porselen firmasının sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte, yeşil alanlar ile sokaklardaki sigara izmaritleri ve evsel atıklar toplandı.

Etkinliğe, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ve Yeşilay gönüllüleri ile yüzlerce öğrenci katıldı.