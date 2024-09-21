Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik Belediyesi evsel atık yağ toplama kampanyası başlattı

        Bilecik Belediyesince evsel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla sıfır atık kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:10 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik Belediyesi evsel atık yağ toplama kampanyası başlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Belediyesince evsel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla sıfır atık kampanyası başlatıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen çalışmanın ilk aşamasında mahalle muhtarlığı binalarının önlerine atık yağ depoları konulduğu bildirildi.

        Vatandaşlar tarafından bırakılacak yağların belirli periyotlarda buralardan alınacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Atık miktarının en aza indirilmesi ve geri dönüştürülebilir nitelikteki atıkların doğru bir şekilde toplanıp değerlendirilmesi çevre açısından büyük önem taşımaktadır. 5 litreden fazla atık yağ toplanması halinde ev ve adreslerden alınacak. Vatandaşlarımız evlerinde biriktirdikleri atık yağları bu noktalara ve belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne getirip bırakabilecek. Ayrıca vatandaşlarımızın evlerinde biriktirdikleri atık yağların 5 litre ve daha fazla olması durumunda ise ekiplerimiz tarafından adreslerinden alınacaktır. İkinci etapta ise tüm muhtarlıklarımızda ve en az iki veya daha fazla bloklu sitelerimizde de toplama noktaları oluşturularak daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te yol kontrolünde kaçak sigara şüphelisi yakalandı
        Bilecik'te yol kontrolünde kaçak sigara şüphelisi yakalandı
        Pazaryeri ilçesinde protokol üyeleri ve öğrenciler çevreyi temizledi
        Pazaryeri ilçesinde protokol üyeleri ve öğrenciler çevreyi temizledi
        Bilecik'te 157 üreticiye sera üst örtüsü desteği
        Bilecik'te 157 üreticiye sera üst örtüsü desteği
        Osmaneli'nde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Osmaneli'nde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Pazaryeri'nde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Pazaryeri'nde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Marmara Belediyeler Birliği toplantısı Bilecik'te yapıldı
        Marmara Belediyeler Birliği toplantısı Bilecik'te yapıldı