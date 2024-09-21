Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

İhbar üzerine İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortak çalışma sonucu S.B, S.A, M.Ç. ile Azerbaycan uyruklu E.S. ve J.K, jeneratör ve kazı aletleriyle suçüstü yakalandı.

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