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        Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

        Bilecik'in İnhisar ilçesinde, kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 14:51 Güncelleme: 21.09.2024 - 15:05
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        Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
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        Bilecik'in İnhisar ilçesinde, kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        İhbar üzerine İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortak çalışma sonucu S.B, S.A, M.Ç. ile Azerbaycan uyruklu E.S. ve J.K, jeneratör ve kazı aletleriyle suçüstü yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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