Bilecik'te devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı
Bilecik'te bir aracın devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Bilecik'te bir aracın devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Osmaneli-Bilecik kara yolunda seyreden Furkan İ. idaresindeki 11 AD 034 plakalı pikap, zeminin yağış nedeniyle kayganlaştığı Gülümbe mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.
Sürücü Furkan İ. ile aynı araçta bulunan Yunus İ, Ayşe Y. ve Zeynep İ'nin yaralandığı kaza yerine durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü ile diğer 3 yaralı, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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