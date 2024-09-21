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        Bilecik'te devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Bilecik'te bir aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 16:30 Güncelleme: 21.09.2024 - 16:51
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        Bilecik'te devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Bilecik'te bir aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Osmaneli-Bilecik kara yolunda seyreden Furkan İpek idaresindeki 11 AD 034 plakalı pikap, zeminin yağış nedeniyle kayganlaştığı Gülümbe mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.

        Sürücü İpek ile aynı araçta bulunan Yunus İ, Ayşe Y. ve Zeynep İ'nin yaralandığı kaza yerine durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan sürücü ile diğer 3 yaralı, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Furkan İpek, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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