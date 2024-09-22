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        Bilecik'te jandarmadan asayiş uygulaması

        Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, 165 personel ile asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 11:32 Güncelleme: 22.09.2024 - 11:32
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        Bilecik'te jandarmadan asayiş uygulaması
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        Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, 165 personel ile asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        İl Jandarma Komutanlığınca, huzur güven uygulamaları kapsamında il genelinde 10 noktada, eş zamanlı asayiş uygulaması yaptı.

        Uygulamada, 2 bin 550 kişi ve 350 araç sorgulanmış, 4 sürücüye çeşitli suçlardan 15 bin 69 lira trafik cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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