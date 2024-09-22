Bilecik'te jandarmadan asayiş uygulaması

Uygulamada, 2 bin 550 kişi ve 350 araç sorgulanmış, 4 sürücüye çeşitli suçlardan 15 bin 69 lira trafik cezası uygulandı.

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