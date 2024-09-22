Bilecik'te gümrük kaçağı 66 bin makaron ele geçirildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ele geçirilen gümrük kaçağı 66 bin 800 makarona el konuldu.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ele geçirilen gümrük kaçağı 66 bin 800 makarona el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Bursa'dan Bozüyük'e araçla gümrük kaçağı dolu ve boş makaron getirdiğini tespit etti.
Araçta yapılan aramada 36 bin 800 dolu ve 30 bin boş olmak üzere toplam 66 bin 800 bandrolsüz sigara paketi bulundu.
Zanlı hakkında ilgili kanun gereği yasal işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.