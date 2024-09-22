Bilecik'te gümrük kaçağı 66 bin makaron ele geçirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ele geçirilen gümrük kaçağı 66 bin 800 makarona el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Bursa'dan Bozüyük'e araçla gümrük kaçağı dolu ve boş makaron getirdiğini tespit etti.

Araçta yapılan aramada 36 bin 800 dolu ve 30 bin boş olmak üzere toplam 66 bin 800 bandrolsüz sigara paketi bulundu.

Zanlı hakkında ilgili kanun gereği yasal işlem başlatıldı.