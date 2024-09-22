Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Tekin'den "çöp toplama" açıklaması

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Belediyesinin birliğe ödemesi gerek aidatları aksatması nedeniyle kentte "çöp toplama" sorunu yaşandığını ifade etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pazaryeri Belediye Başkanı da olan Tekin, geçen günlerde ilde çöp toplama işini üstlenen firmanın çalışanlarının "maaşlarını alamadıkları" gerekçesiyle kent merkezindeki çöpleri toplamadığını hatırlattı.

Yaşanan olayın ardından birlik olarak harekete geçtiklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:

Yüklenici firmalara ve belediyelerimize resmi bildirimleri yaptıktan sonra çöpleri toplama işini Bilecik halkını daha fazla mağdur etmeden hızlı ve profesyonelce, yepyeni ve sıfır araçlarla gerçekleştirdik."

"Kadın bir belediye başkanı olarak Bilecik Belediye Başkanımızın üzülmesine müsaade etmedik. Kendisini de bilgilendirdik. Bilecik’te yaşanan kısa süreli katı atık toplama krizi sonrası hemen konuya el attık. Sorunun kaynağı; Bilecik Belediyesinin birliğe aidat ödemelerini aksatması ve konuyu saptırarak algı operasyonu yürütmesidir. Hızlıca harekete geçtik.

Tekin, Bilecik Belediyesince yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını, belediyenin birliğe olan borcu nedeniyle yüklenici firmalara ödeme yapılamadığını iddia etti.

Bu sebeple söz konusu firmaların da çalışanlarının maaşlarını ödeyemediğine değinen Tekin, şunları bildirdi:

"Çöp toplayan ekipler işe çıkmama eylemi gösterdiler. Bu da emekçileri ve Bilecik halkını mağdur etmişti. Belediye, sosyal medyada verdiği demeçlerle konuyu saptırdı. Biz kendilerinden kaynaklı sorunu çözmek için çabalarken onlar gerçekleri çarpıtarak şov hazırlığı içindeydi. Borçlarını ödemeleri konusunda aradığımızda, 'Bugün işçiler çöpe çıkmazlarsa parayı yarın da ödemeyiz' dediler. Biz de bunun üzerine ilgili firmaları yazılı ve sözlü olarak uyardıktan sonra hukuki işlemleri bitirdiğimiz gibi hızlıca çöpleri topladık."