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        Bilecik Valisi Aygöl, öğrencilerle bir araya geldi

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokuluna ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 12:12 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:13
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        Bilecik Valisi Aygöl, öğrencilerle bir araya geldi
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokuluna ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamında gerçekleştirdiği ziyarette Vali Aygöl, öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çanta dağıtılmasıyla devam eden ziyarette Aygöl, daha sonra öğrencilerle oyun oynadı, öğretmenlerle toplantı düzenledi.

        Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Aygöl, BİL-EN Programı'nın hedefinin "mutlu öğretmen, mutlu veli" olduğunu belirtti.

        Bu doğrultuda çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini vurgulayan Aygöl, "Son bir yılda şehrimizin eğitimdeki başarı oranının yüzde 150 civarında artması, uyguladığımız programın başarısını göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'un da yer aldığı ziyaret, fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

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