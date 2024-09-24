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        Bilecik'te "2024 Yılı Sağlık Tesisleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Bilecik'te, İl Sağlık Müdürlüğünce "2024 Yılı Sağlık Tesisleri Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 12:43 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:44
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        Bilecik'te "2024 Yılı Sağlık Tesisleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
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        Bilecik'te, İl Sağlık Müdürlüğünce "2024 Yılı Sağlık Tesisleri Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, hastane yönetimiyle bir araya geldi.

        Hastanenin genel işleyişinin ele alındığı toplantıda, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), poliklinik, acil servis, görüntüleme ile ameliyathane hizmetlerine dair değerlendirmeler yapıldı.

        Açıklamada toplantıdaki konuşmalarına yer verilen Damkacı, sağlık kurumlarında sunulan hizmetlerin devamlı yenilendiğini vurguladı.

        Sağlık personellerinin 7 gün 24 saat esasıyla, özveriyle çalıştıklarını belirten Damkacı, kentteki sağlık hizmeti kalitesinin daha da ileriye taşınması için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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