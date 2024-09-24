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        BŞEÜ Osmaneli Meslek Yüksekokulunda devir teslim töreni yapıldı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Osmaneli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Paylan, görevi Prof. Dr. Ahmet Fevzi Savaş'tan törenle devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 19:40 Güncelleme: 24.09.2024 - 19:41
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        BŞEÜ Osmaneli Meslek Yüksekokulunda devir teslim töreni yapıldı
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Osmaneli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Paylan, görevi Prof. Dr. Ahmet Fevzi Savaş'tan törenle devraldı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ve Prof. Dr. Murat Yurdakul ile Genel Sekreter Muhammet Büyük'ün yer aldığı törende Kaplancıklı, Savaş'a geçmiş çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Kaplancıklı, daha sonra Paylan'a yeni görevinde başarılar diledi.

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