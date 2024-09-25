Bilecik'te ürettiği 10 bine yakın kostümle tarihi dizi ve filmlerin aranan ismi oldu

ATAHAN GEZER - Bilecik'in Söğüt ilçesindeki atölyesinde 5 yıldır dönem dizi ve filmlerine kostüm ile aksesuar üreten tasarımcı Orhan Kocaoğlu, yerli ve yabancı pek çok yapım şirketine hizmet veriyor.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 2016 yılında açtığı tasarım atölyesini 2019'da memleketi Söğüt'e taşıyan 44 yaşındaki Kocaoğlu, aynı sene Ertuğrul Gazi Türbesi'nin yakınında fotoğraf çekimi hizmeti verdiği Osmanlı konseptli oba çadırı kurdu.

Müşterilerinin giyip hatıra fotoğrafı çektirdiği kostümlerin beğenilmesi üzerine çadırı kapatarak yapım şirketleriyle çalışmaya başlayan Kocaoğlu, 5 yılda 26 yerli ve yabancı dizi ile film projesine 15 kadın çalışanıyla 10 bine yakın kostüm üretti.

Savaş başlığı, miğfer, kalkan, zırh, balta, yüzük ve taht gibi aksesuarlar da yapan Kocaoğlu, dönem ruhunu yansıtması için imalatta tabaklanmış deri, pirinç döküm, ahşap ve kumaş gibi doğal malzemelerden yararlanıyor.

Bu kostüm ve aksesuarlar, dünyaca ünlü dizi ve film izleme platformunun bazı yapımlarında, "Game of Thrones", "Vikings" dizilerinin bazı karakterlerinde, TRT'nin "Uyanış: Büyük Selçuklu" ve "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizilerinin aralarında olduğu yapımlarda kullanıldı.