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        Bilecik'te ürettiği 10 bine yakın kostümle tarihi dizi ve filmlerin aranan ismi oldu

        ATAHAN GEZER - Bilecik'in Söğüt ilçesindeki atölyesinde 5 yıldır dönem dizi ve filmlerine kostüm ile aksesuar üreten tasarımcı Orhan Kocaoğlu, yerli ve yabancı pek çok yapım şirketine hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:14 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:14
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        Bilecik'te ürettiği 10 bine yakın kostümle tarihi dizi ve filmlerin aranan ismi oldu
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        ATAHAN GEZER - Bilecik'in Söğüt ilçesindeki atölyesinde 5 yıldır dönem dizi ve filmlerine kostüm ile aksesuar üreten tasarımcı Orhan Kocaoğlu, yerli ve yabancı pek çok yapım şirketine hizmet veriyor.

        İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 2016 yılında açtığı tasarım atölyesini 2019'da memleketi Söğüt'e taşıyan 44 yaşındaki Kocaoğlu, aynı sene Ertuğrul Gazi Türbesi'nin yakınında fotoğraf çekimi hizmeti verdiği Osmanlı konseptli oba çadırı kurdu.

        Müşterilerinin giyip hatıra fotoğrafı çektirdiği kostümlerin beğenilmesi üzerine çadırı kapatarak yapım şirketleriyle çalışmaya başlayan Kocaoğlu, 5 yılda 26 yerli ve yabancı dizi ile film projesine 15 kadın çalışanıyla 10 bine yakın kostüm üretti.

        Savaş başlığı, miğfer, kalkan, zırh, balta, yüzük ve taht gibi aksesuarlar da yapan Kocaoğlu, dönem ruhunu yansıtması için imalatta tabaklanmış deri, pirinç döküm, ahşap ve kumaş gibi doğal malzemelerden yararlanıyor.

        Bu kostüm ve aksesuarlar, dünyaca ünlü dizi ve film izleme platformunun bazı yapımlarında, "Game of Thrones", "Vikings" dizilerinin bazı karakterlerinde, TRT'nin "Uyanış: Büyük Selçuklu" ve "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizilerinin aralarında olduğu yapımlarda kullanıldı.

        Ertuğrul Gazi Türbesi'nde saygı nöbeti tutan jandarma personelinin alp kostümlerini de diken Kocaoğlu, hazırladığı alp temalı sünnet kıyafetleri Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika ile Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere yurdun çeşitli noktalarına gönderiyor.

        - "Söğüt'te yeni bir iş kolu oluşturduk"

        Evli ve 3 çocuk babası Orhan Kocaoğlu, AA muhabirine, prodüksiyon odaklı üretim yaptıklarını söyledi.

        Zaman zaman reklam çekimleri için de kıyafet diktiklerini anlatan Kocaoğlu, şöyle devam etti:

        "Söğüt'te dizi ve film endüstrisine katkı sağlayan yeni bir iş kolu oluşturduk. Yapım şirketi bizimle temasa geçiyor ve senaryo toplantısı yapıyoruz. Burada karakterlerin analizleri ortaya çıkıyor. Tabii hangi dönem olacağı, dönemin tarihi misyonu ve karakterlerin güç farklılıkları çok önemli. Bunlar kostümün ve aksesuarların rengine bile karar veren mekanizmalar."

        Kocaoğlu, bilgisayar ortamında kostümlerin tasarımlarını oluşturduklarını, ardından imalata başladıklarını dile getirdi.

        Üretim sürecine değinen Kocaoğlu, "Tasarımların gerçekçi görünmesi için özel ürünler kullanıyoruz. Dönem işi olduğu için imitasyon malzeme kullanamazsınız. Yeni bir zamak (çinko, alüminyum, magnezyum ve bakırdan oluşan metal alaşımı) atölyesi kurduk. Orada da takı ve aksesuarlar üretiyoruz." dedi.

        Kocaoğlu, ana karakterlerin kostümlerinin yapımının 2 haftayı bulabildiğini, yan karakterlerin kıyafetlerini ise daha kısa sürede üretebildiklerini ifade etti.

        El işçiliğiyle çalıştıklarını vurgulayan Kocaoğlu, "Söğüt'ün kültürünü ve tarihi misyonunu daha iyi anlatabilmek için alp temalı sünnet kıyafetleri de üretiyoruz. İnsanlar tarihi karakterlere hayranlar ve onlar gibi yaşamak istiyorlar. Bunun en kolay yolu da onların kostümlerini giymek." diye konuştu.

        Kocaoğlu, yakın zamanda atölyesini büyüterek üretimini artırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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