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        Bilecik'te Ahilik Haftası kutlandı

        Bilecik'te, 37'nci Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:31 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:39
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        Bilecik'te Ahilik Haftası kutlandı
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        Bilecik'te, 37'nci Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Şeyh Edebali Külliyesi'nde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyonda mehteran takımı gösteri yaptı, şiir dinletisi sunuldu.

        Şet kuşanma töreni ve dua ile devam eden programda, yılın Ahisi, kalfası ve çırağına plaket takdim edildi.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, açılışta yaptığı konuşmada, Ahiliğin kısaca "iş ahlakı" olarak tanımlanabileceğini söyledi.

        Türk kültürünün ustaya saygıyı, çırağa ve kalfaya sevgiyi öğütlediğini vurgulayan Vali Aygöl, şöyle devam etti:

        "Helalinden kazanmayı, fazla kazandığında müşterilerini komşusuna gönderebilmeyi, iyilik yapmayı da öğretti. 'Ahilik' dediğimiz hususun aslında özeti bu. Dünyada, güçlü olanın haklı olduğu bir sistem kurmaya çalışanlar var. Buna karşı medeniyetimizde hep şunu iddia ettik ve arkasında durduk; ahlakın, düşkünü sahiplenmenin, ihtiyacı olanın yanında olmanın, kötülerin ön planda olduğu dönemde dahi iyilerin galip geldiği bir düzeni hakim kılma anlayışında olduk."

        Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan ise Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı ve Osman Gazi'nin kayınbabası Şeyh Edebali'nin de Ahi olduğunu hatırlattı.

        Şeyh Edebali'nin Ahiliğin temel kurallarını uyguladığını ifade eden Gölcan, "Edebali, Ahillik Teşkilatı'nın reisi, İslam ilahiyatçısı, din bilgini, Ahi şeyhi, Osmanlı Devleti'nin fikir babası. Aynı zamanda Osmanlı kadısı ve müftüsüdür." dedi.

        Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta'nın da katılımcılara hitap ettiği etkinlik, el sanatları stantlarının gezilmesi ve Ahilik pilavı ikramıyla sona erdi.

        Programa, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, kurum müdürleri, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, esnaf ve sanatkarlar ile vatandaşlar katıldı.

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