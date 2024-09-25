Bilecik'te Ahilik Haftası kutlandı

Bilecik'te, 37'nci Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Şeyh Edebali Külliyesi'nde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyonda mehteran takımı gösteri yaptı, şiir dinletisi sunuldu.

Şet kuşanma töreni ve dua ile devam eden programda, yılın Ahisi, kalfası ve çırağına plaket takdim edildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, açılışta yaptığı konuşmada, Ahiliğin kısaca "iş ahlakı" olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Türk kültürünün ustaya saygıyı, çırağa ve kalfaya sevgiyi öğütlediğini vurgulayan Vali Aygöl, şöyle devam etti:

"Helalinden kazanmayı, fazla kazandığında müşterilerini komşusuna gönderebilmeyi, iyilik yapmayı da öğretti. 'Ahilik' dediğimiz hususun aslında özeti bu. Dünyada, güçlü olanın haklı olduğu bir sistem kurmaya çalışanlar var. Buna karşı medeniyetimizde hep şunu iddia ettik ve arkasında durduk; ahlakın, düşkünü sahiplenmenin, ihtiyacı olanın yanında olmanın, kötülerin ön planda olduğu dönemde dahi iyilerin galip geldiği bir düzeni hakim kılma anlayışında olduk."

Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan ise Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı ve Osman Gazi'nin kayınbabası Şeyh Edebali'nin de Ahi olduğunu hatırlattı.