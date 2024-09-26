Bilecik'te 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

Çalışmalarda, sahte kimlik beyan ettiği anlaşılan bir kişinin, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

"Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da aranan firari hükümlü, hakkında ilgili kanun gereği yasal işlem başlatılmasının ardından cezaevine teslim edildi.