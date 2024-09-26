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        Bilecik'te sağlık personellerine KBRN eğitimi düzenlendi

        Bilecik'te, sağlık personellerine olası kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere karşı eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 08:25 Güncelleme: 26.09.2024 - 08:27
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        Bilecik'te sağlık personellerine KBRN eğitimi düzenlendi
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        Bilecik'te, sağlık personellerine olası kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere karşı eğitim verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki eğitimle sağlık çalışanlarının söz konusu tehditlere hazırlıklı olmasının amaçlandığı belirtildi.

        Eğitimde KBRN farkındalığı ve triajı, vaka yaklaşımı, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ile KBRN ünitelerinin işletilmesinin ele alındığı bildirilen açıklamada, eğitimin ardından acil durumlarda etkin müdahalenin sağlanarak hasta güvenliğinin üst düzeye çıkarılmasının hedeflendiği duyuruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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