Bilecik'te sağlık personellerine KBRN eğitimi düzenlendi

Eğitimde KBRN farkındalığı ve triajı, vaka yaklaşımı, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ile KBRN ünitelerinin işletilmesinin ele alındığı bildirilen açıklamada, eğitimin ardından acil durumlarda etkin müdahalenin sağlanarak hasta güvenliğinin üst düzeye çıkarılmasının hedeflendiği duyuruldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki eğitimle sağlık çalışanlarının söz konusu tehditlere hazırlıklı olmasının amaçlandığı belirtildi.

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