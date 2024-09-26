Bilecik Valisi Aygöl, Kapanalan köyünü ziyaret etti

Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Aygöl, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşlarının her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kapanalan İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Aygöl, daha sonra köy kahvehanesinde vatandaşların kente ilişkin talep ve önerilerini dinledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.