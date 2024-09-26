Bilecik'te yol çalışması yapılan alana giren otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bilecik'te bir otomobilin yol çalışması yapılan alana girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Bilecik'te bir otomobilin yol çalışması yapılan alana girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Orhan K. (51) yönetimindeki 34 BN 7978 plakalı otomobil, Bilecik-Sakarya kara yolunun Bayırköy beldesi mevkisinde kontrolden çıkarak, yolun sağ şeridinde bulunan yol çalışması yapılan alana savruldu.
Kazada yaralanan sürücü Orhan K. ile aynı araçta bulunan Ali Ö. (35), sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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