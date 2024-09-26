Bilecik'te yol çalışması yapılan alana giren otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü Orhan K. ile aynı araçta bulunan Ali Ö. (35), sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'te bir otomobilin yol çalışması yapılan alana girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

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