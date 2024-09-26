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        Bilecik'te kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 17:47 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:48
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        Bilecik'te kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu zanlılar E.T, A.Ü. ve İ.Ü, jeneratör, karot makinesi, dedektör, kırıcı delici, matkap, 5 kilogram kaya kırıcı kimyasal, 100 metre uzunluğunda elektrik kablosu ve kazı aletleriyle suçüstü yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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