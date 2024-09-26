Bilecik'te kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu zanlılar E.T, A.Ü. ve İ.Ü, jeneratör, karot makinesi, dedektör, kırıcı delici, matkap, 5 kilogram kaya kırıcı kimyasal, 100 metre uzunluğunda elektrik kablosu ve kazı aletleriyle suçüstü yakalandı.

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