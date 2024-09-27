Almanya'dan Yeni Zelanda'ya bisikletle tura çıkan genç kadın Türkiye'ye geldi

ATAHAN GEZER / MUHSİN ARSLAN - Yeni Zelanda'ya gitmek için Almanya'nın Konstanz kentinden bisikletiyle yola çıkan Antonia Hogo, 6 ay pedal çevirerek Türkiye'ye ulaştı.

Henüz 9 yaşındayken Yeni Zelandalı sınıf arkadaşının memleketini anlatması üzerine bu ülkeyi merak etmeye başlayan, mart ayında hayalini gerçekleştirmeye karar veren 20 yaşındaki Hogo, "Malina" adlı arkadaşıyla Konstanz'dan bisikletiyle dünya turuna çıktı.

Yaklaşık 2 ay sonra turdan vazgeçen Malina'yla Hırvatistan'da yollarını ayıran, ilkbahar ve yaz boyu Avusturya, Macaristan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan'ı tek başına pedal çevirerek geçen Alman genç kadın, 20 gün önce Midilli Adası'ndan feribotla Balıkesir'in Ayvalık ilçesine geldi.

Ülkelerin bisikletle gezilebileceğini göstermek istediğini ifade eden Hogo, "20 yaşında ve yalnız, kadın bir bisikletçi olarak bunu göstermek istiyorum. Ülkeme döndüğümde serüvenimi anlatacağım. Bisikletle yola çıkmak çok keyifli." dedi.

Türk misafirperverliğine hayranlık duyduğunu kaydeden Hogo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehirlerden, köylerden geçerken çay içmeye, yemek yemeye çağırıyorlar. Evlerine, bahçelerine davet ediyor, arkadaşça davranıyorlar. Yola çıkmadan önce 'Türkiye tehlikeli' diyenler oldu ama ben buna inanmadım. Burada çok güzel misafirperverlik gördüm. Her zaman beni sofralarına davet ettiler."

Hogo, tarım üzerine eğitim aldığını, ülkesine döndükten sonra okuluna devam edeceğini anlattı.

Yeni Zelanda'da da bir süre ekolojik tarımla uğraşmak istediğini belirten Hogo, "Benim gibi tura çıkmak isteyenler korkmasınlar, kendilerine inansınlar. Turda kendimi, doğayı tanıdım. Herkes bunu yapabilir, zor bir şey değil. Yola çıkmak aynı zamanda özgürlük demek. Sonuçta dünyayı tanıyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.