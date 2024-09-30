Bilecik'te kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Pazaryeri ilçesinde bir kamyonet ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri Karaçalı mevkisinde Z.B. (67) idaresindeki ayçiçeği yüklü 11 EN 264 plakalı kamyonet, karşı şeritte seyir halindeki Yağmur M. (35) kontrolündeki 26 AIE plakalı otomobil ile Hülya D. (47) yönetimindeki 26 HD 699 plakalı otomobillere çarparak devrildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Zeki B. yararlanırken, diğer otomobillerde bulunan 6 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.