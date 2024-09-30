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        Bilecik'te kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Pazaryeri ilçesinde bir kamyonet ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 00:21 Güncelleme: 30.09.2024 - 00:33
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        Bilecik'te kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Pazaryeri ilçesinde bir kamyonet ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri Karaçalı mevkisinde Z.B. (67) idaresindeki ayçiçeği yüklü 11 EN 264 plakalı kamyonet, karşı şeritte seyir halindeki Yağmur M. (35) kontrolündeki 26 AIE plakalı otomobil ile Hülya D. (47) yönetimindeki 26 HD 699 plakalı otomobillere çarparak devrildi.

        Kazada kamyonet sürücüsü Zeki B. yararlanırken, diğer otomobillerde bulunan 6 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaralı Zeki B. 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sonra Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan yol belediye ekiplerince temizlendikten sonra açıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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