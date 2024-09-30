Bilecik'te 255 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 255 sürücüye toplam 477 bin lira idari para cezası uygulandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 255 sürücüye toplam 477 bin lira idari para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ekipleri, çeşitli kara yollarında 679 araç ve sürücüsünü denetledi.
Çalışmalarda, kurallara uymadığı tespit edilen 255 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 477 bin 884 lira idari para cezası uygulandı.
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