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        Pazaryeri ilçesinde kaldırım işgaline yönelik çalışma yapıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kaldırım işgaline yönelik çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:50 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:52
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        Pazaryeri ilçesinde kaldırım işgaline yönelik çalışma yapıldı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kaldırım işgaline yönelik çalışma başlatıldı.

        Pazaryeri Kaymakamlığı aldığı kararlar doğrultusunda ilçede faaliyet gösteren iş yerlerinin önüne kaldırımı işgal edecek her türlü eşyanın konulmasını 1 Ekim tarihi itibarıyla yasakladı.

        İlçedeki esnafa 15 gün önce tebliğ edilen kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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