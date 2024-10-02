Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanlığı seçimine "tandem bisiklet"le geldi

Bilecik Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanlığına seçilen doğuştan görme engelli Çiler Kocaman, engellilerin hayatını kolaylaştıracak "tandem bisiklet"le farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur ve yönetim kurulu üyeleri ile engelli bireylerin katıldığı seçimde, mevcut başkan Aslıhan Volkan olmadı.

Başkanlığa aday olan doğuştan görme engelli 48 yaşındaki Kocaman, seçimin yapıldığı Kent Konseyi binasına Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz'un kullandığı tandem bisikletle geldi.

Subaşı, programda yaptığı konuşmada, engelli bireylerin sosyal hayattaki yerine değinerek, "Mücadelemiz daha da büyüyecek. Her birimiz istesek de istemesek de başımıza gelebiliyor. Her biriniz yaşamak için mücadele veriyorsunuz. Yapmak istediğimiz çok şey var. Her projemizde aklımızın bir köşesinde sizler varsınız." dedi.

Aslıhan Volkan da Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) Başkanlığı görevini 5 yıl yürüttüğünü hatırlatarak, "Engelli bireylerin yanı sıra engelli çocuğu olan annelerle de kapsamlı çalışmalar yürüttük. Her bireyimizin yeteneğine göre kurslar açarak, hem engelli bireylere 'Siz de başarırsınız bizler gibi' demeyi vurguladık hem de imkanlar dahilinde engelli bireylerin herkesle aynı olmasına çalışmalar yapabileceklerini göstermeye çalıştık. Bugüne kadar derneğimize destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.