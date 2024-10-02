Osmaneli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Kaymakamı Yüksel Ünal, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçedeki din görevlileriyle bir araya geldi.

Ünal, programda yaptığı konuşmada, camilerin vatandaşların saf tuttuğu, birlik ve beraberlik, kardeşlik duygularını güçlendirdiği yerler olduğunu söyledi.

Manevi sığınaklar olan camilerin aynı zamanda şehirlerin kalbi olduğunu dile getiren Ünal, din görevlilerine hitaben şunları kaydetti:

"Tarihte büyük medeniyetlerin oluşumu, gelişimi ve terakkisi sizler gibi sorumluluk sahibi insanlarla olmuştur. Sizler bizim için bu ilçede en değerli konumda olan kişilersiniz. Varlıkların en şereflisi olan insanı gerçek konumuna yüceltecek ve bizim değerlerimizi onlara aktaracak olan sizlersiniz. Bu sorumlulukla çok ama çok çalışarak gelecek nesillerin ilim irfanla buluşmasını sağlamalısınız."