Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te zabıta denetimlerinde son kullanma tarihi geçen 436 ürüne el konuldu

        Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde son kullanma tarihi geçen 436 ürüne el koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 16:33 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te zabıta denetimlerinde son kullanma tarihi geçen 436 ürüne el konuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde son kullanma tarihi geçen 436 ürüne el koydu.

        Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin vatandaşların başta gıda olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdürdüğü ve uygunsuz faaliyetlerde bulunan esnafa cezai işlem uyguladığı bildirildi.

        İşletmelere yönelik yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçen 436 gıda, temizlik ve slime çocuk oyuncak ürününe el konulduğu belirtilen açıklamada, ürünlerin imha edilmek üzere toplandığı bilgisi paylaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
        Portekiz'de kira protestoları
        Portekiz'de kira protestoları
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Osmaneli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
        Osmaneli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
        Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanlığı seçimine "tandem bisiklet"le geldi
        Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanlığı seçimine "tandem bisiklet"le geldi
        Pazaryeri ilçesinde kaldırım işgaline yönelik çalışma yapıldı
        Pazaryeri ilçesinde kaldırım işgaline yönelik çalışma yapıldı
        Dengeli beslenme derslerdeki başarıyı olumlu etkiliyor
        Dengeli beslenme derslerdeki başarıyı olumlu etkiliyor
        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğrencilerle buluştu
        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğrencilerle buluştu
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı