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        Bilecik'te 5,9 büyüklüğünde deprem senaryosuyla saha tatbikatı yapıldı

        Bilecik'te Valilik himayesinde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) - Bilecik Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 09:37 Güncelleme: 03.10.2024 - 09:37
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        Bilecik'te 5,9 büyüklüğünde deprem senaryosuyla saha tatbikatı yapıldı
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        Bilecik'te Valilik himayesinde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) - Bilecik Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 2024 Yılı Tatbikat Takvimi kapsamında yapay zeka destekli "AFAD-RED" yazılımınca oluşturulan senaryo gereği, Bozüyük ilçesi Dodurga beldesi merkezli 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Deprem nedeniyle kentin bazı noktalarında yaşanan olaylara AFAD başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile polis, jandarma, itfaiye ve psikososyal destek personeli müdahale etti.

        İstiklal ve Cumhuriyet mahallelerindeki 2 binadaki yangın ve yıkıma ekipler sevk edildi.

        Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana gelen kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler (KBRN) olayı, eğitimli personel tarafından kontrol altına alındı.

        Vali Şefik Aygöl başkanlığındaki 23 afet grubunun temsilcisinden oluşan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunca, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun'un yönlendirmesiyle yürütülen, 186 personelin görev aldığı tatbikat, Bilecik-Sakarya kara yolundaki Osmangazi Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasına müdahale edilmesiyle sonlandırıldı.

        - "Bilecik'te gerçekleştirilmiş en büyük tatbikat"

        Aygöl, gazetecilere, tatbikatın yaşanması mümkün afetlerdeki koordinasyonun geliştirilmesi için son derece önemli olduğunu söyledi.

        Senaryo gereği yaralanan 10 kişinin ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğünü, 3'ünün yaşamını yitirdiğini belirten Aygöl, "Yaklaşık 50 aracın da katıldığı bu tatbikat, Bilecik'te gerçekleştirilmiş en büyük tatbikattır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın '100'üncü yılda, 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme' hedefleri doğrultusunda ilimizde 4 bin 551 vatandaşımız AFAD gönüllüğüne başvurmuş olup, eğitimleri devam etmektedir." dedi.

        Aygöl, 6 sivil toplum kuruluşu bünyesindeki arama kurtarma ekiplerinin AFAD İl Müdürlüğünce eğitildiğini, bunlardan 2'sinin Bilecik merkezli olduğunu bildirdi.

        Vatandaşlara olası afetlere karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulunan Aygöl, tatbikatta emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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