Pazaryeri'nde sağlıklı yaşam için bisiklet turu düzenlendi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce “Arabadan İn Bisiklete Bin” adlı etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024'ü "Hareketlilik Yılı" ilan etmesi ve Amatör Spor Kulüpleri Haftası olması dolayısıyla sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen bisiklet turuna, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lütfü Akyüz, daire müdürleri ile bisikletseverler katıldı.

Etkinliğe 10 yaşından 75 yaşına kadar vatandaşlar ilgi gösterdi.