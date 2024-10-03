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        Pazaryeri'nde sağlıklı yaşam için bisiklet turu düzenlendi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce "Arabadan İn Bisiklete Bin" adlı etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 09:40 Güncelleme: 03.10.2024 - 09:49
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        Pazaryeri'nde sağlıklı yaşam için bisiklet turu düzenlendi
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce “Arabadan İn Bisiklete Bin” adlı etkinlik düzenlendi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024'ü "Hareketlilik Yılı" ilan etmesi ve Amatör Spor Kulüpleri Haftası olması dolayısıyla sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen bisiklet turuna, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lütfü Akyüz, daire müdürleri ile bisikletseverler katıldı.

        Etkinliğe 10 yaşından 75 yaşına kadar vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Kahraman, AA muhabirine, haftayı öğrencilerle hem spor yaparak hem de bisiklet binerek kutladıklarını söyledi.

        Her günün böyle sporla geçmesi gerektiğini belirten Kahraman, "Bizimle beraber 75 yaşındaki eski Belediye Başkanımız Kadir Mete ağabeyimiz bunun en güzel örneğini gösteriyor. Her zaman bisiklet sürerek bu işin öncülüğünü yapıyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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