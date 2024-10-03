Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bozüyük'te metruk binada çıkan yangında söndürüldü

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:50 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozüyük'te metruk binada çıkan yangında söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kasımpaşa Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi'nde kullanılmayan bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine Bozüyük Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, bitişiğindeki evlere sıçramadan söndürüldükten sonra bina, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Annesi öldü, babası ve kendisi yaralı! Şampiyonu kahreden kaza!
        Annesi öldü, babası ve kendisi yaralı! Şampiyonu kahreden kaza!
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        "Nasrallah öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti"
        "Nasrallah öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti"
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        'Evet' demek kolay oldu
        'Evet' demek kolay oldu

        Benzer Haberler

        Pazaryeri'nde sağlıklı yaşam için bisiklet turu düzenlendi
        Pazaryeri'nde sağlıklı yaşam için bisiklet turu düzenlendi
        Bilecik'te 5,9 büyüklüğünde deprem senaryosuyla saha tatbikatı yapıldı
        Bilecik'te 5,9 büyüklüğünde deprem senaryosuyla saha tatbikatı yapıldı
        Bilecik'te zabıta denetimlerinde son kullanma tarihi geçen 436 ürüne el kon...
        Bilecik'te zabıta denetimlerinde son kullanma tarihi geçen 436 ürüne el kon...
        Osmaneli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
        Osmaneli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
        Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanlığı seçimine "tandem bisiklet"le geldi
        Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanlığı seçimine "tandem bisiklet"le geldi
        Pazaryeri ilçesinde kaldırım işgaline yönelik çalışma yapıldı
        Pazaryeri ilçesinde kaldırım işgaline yönelik çalışma yapıldı