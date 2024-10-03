Bozüyük'te metruk binada çıkan yangında söndürüldü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kasımpaşa Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi'nde kullanılmayan bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine Bozüyük Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, bitişiğindeki evlere sıçramadan söndürüldükten sonra bina, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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