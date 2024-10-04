Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde ve araçta sentetik uyuşturucu bulunan zanlı hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 15:50 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde ve araçta sentetik uyuşturucu bulunan zanlı hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde çalışma yürüttü.

        Bir zanlının üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 8,17 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Elif, okul servisinden düştü! Büyük acı!
        Elif, okul servisinden düştü! Büyük acı!
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Bu köyde herkes kuş dili konuşuyor!
        Bu köyde herkes kuş dili konuşuyor!
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Damadı gözaltına alındı
        Damadı gözaltına alındı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Saplantılarından kurtul"
        "Saplantılarından kurtul"
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        "Valerien Ismael oldun"
        "Valerien Ismael oldun"
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        Kirada kırılma
        Kirada kırılma

        Benzer Haberler

        Budapeşte'ten başlayan "Sultanlar Yolu"nu takip eden gezginler, "Sufi Yolu"...
        Budapeşte'ten başlayan "Sultanlar Yolu"nu takip eden gezginler, "Sufi Yolu"...
        Bilecik'te "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konferansı verildi
        Bilecik'te "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konferansı verildi
        Bilecik'te yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
        Bilecik'te yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
        Bilecik'te firari 2 hükümlü yakalandı
        Bilecik'te firari 2 hükümlü yakalandı
        Bozüyük'te metruk binada çıkan yangında söndürüldü
        Bozüyük'te metruk binada çıkan yangında söndürüldü
        Pazaryeri'nde sağlıklı yaşam için bisiklet turu düzenlendi
        Pazaryeri'nde sağlıklı yaşam için bisiklet turu düzenlendi