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        Bilecik'te dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Bilecik'te, sahte senetler düzenleyerek yurt dışında bulunan vatandaşları dolandırmak isteyen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 13:52 Güncelleme: 06.10.2024 - 14:27
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        Bilecik'te dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Bilecik'te, sahte senetler düzenleyerek yurt dışında bulunan vatandaşları dolandırmak isteyen 3 şüpheli tutuklandı.

        Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, banka hesaplarını uzun süredir kullanmayan ve yurt dışında yaşayan kişiler adına sahte senetler düzenleyip icra başlatan, hesaplar üzerinde haciz işlemi yaparak haksız kazanç elde etmek isteyen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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