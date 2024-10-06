Bilecik'te dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, banka hesaplarını uzun süredir kullanmayan ve yurt dışında yaşayan kişiler adına sahte senetler düzenleyip icra başlatan, hesaplar üzerinde haciz işlemi yaparak haksız kazanç elde etmek isteyen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

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