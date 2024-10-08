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        Bilecik'te dronla trafik denetiminde 236 araç sürücüsüne işlem yapıldı

        Bilecik'te trafik ekiplerince dronla yapılan denetimde 236 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 13:59 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:09
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        Bilecik'te dronla trafik denetiminde 236 araç sürücüsüne işlem yapıldı
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        Bilecik'te trafik ekiplerince dronla yapılan denetimde 236 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bozüyük Bölge Trafik ekipleri, kent merkezi ile Bozüyük-Eskişehir-Bursa kara yolunda hatalı araç park etmek, hız kurallarına uymamak, yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak, yüksek sesle müzik yayını yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve tehlikeli şerit değiştirmek ile kırmızı ışıkta geçmek gibi konularda 704 aracı denetledi.

        Çalışmalarda, kurallara uymadığı tespit edilen 236 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 425 bin 689 lira ceza kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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