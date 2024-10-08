BŞEÜ'de yeni kayıt yaptıran öğrencilere oryantasyon programı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine (BŞEÜ) 2024-2025 akademik yılında yerleştirilen öğrencilere yönelik oryantasyon programları başladı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinesinde 8 gün sürecek programda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM), Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanlığınca öğrencilere üniversitenin akademik ve idari birimlerin iş ve işleyişleri konularında bilgilendirileceği ifade edildi.