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        Osmaneli'de kavaklıktan dönüştürülen bahçede ilk ceviz hasadı yapıldı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 130 haneli Çerkeşli köyünde kavaklık alan bozularak dikilen 4 bin 500 ceviz fidanlarından ilk hasat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:39 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:41
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        Osmaneli'de kavaklıktan dönüştürülen bahçede ilk ceviz hasadı yapıldı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 130 haneli Çerkeşli köyünde kavaklık alan bozularak dikilen 4 bin 500 ceviz fidanlarından ilk hasat yapıldı.

        Köy tüzel kişiliğine ait 160 dönümlük arazide bulunan kavakların ekonomik ömrünü tamamlaması üzerine imece geleneğini uygulayan köylüler, ağaçları söktü.

        İş makinesi ve traktörlerle araziyi temizleyerek işleyen köylüler, yeni bir tarım ürününün yetiştirilebilmesi için 4 yıl önce ceviz bahçesi tesis etti.

        Dikilen fidanların bakımı ve sulanması köy muhtarlığı tarafından yapılarak köyde hem ürün çeşitliliği artırıldı hem de muhtarlığa kaynak sağlandı.

        Ceviz ağaçlarının ilk meyveleri, köylüler ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından toplandı.

        Köy Muhtarı Mustafa Metin, gazetecilere, 160 dönüm arazinin köyden 20 hanenin sakinlerince kiralandığını, bu çiftçilerin domates, barbunya ve karpuz ektiğini söyledi.

        Ceviz fidanlarını ise köy tüzel kişiliğince diktiklerini belirten Metin, "Cevizlerden elde edeceğimiz geliri, sosyal muhtarlık anlayışı çerçevesinde değerlendirerek, öncelikle ihtiyaç sahibi ailelere harcamayı planladık. Köyümüzün giderleri için kullanabiliriz. Ayrıca, köyümüzde evlenecek gençlerimizin çeyizine muhtarlık olarak katkıda bulunabiliriz." dedi.

        Metin, desteklerinden dolayı Bilecik Valisi Şefik Aygöl, önceki dönemlerde görev yapan valiler Bilal Şentürk ve Kemal Kızılkaya, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker'e, müdürlük personeline teşekkür etti.

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