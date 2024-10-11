Bilecik'te "Amatör Spor Haftası" kutlandı

Bilecik'te, bu yıl 7-11 Ekim'de kutlanan "Amatör Spor Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Program kapsamında kentteki sporculardan oluşan grup, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden kortej halinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlikte jimnastik ve judo gösterileri yapıldı, çeşitli sporculara ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, programda yaptığı konuşmada, Amatör Spor Haftası'nın her sene ekim ayının ikinci haftasında kutlandığını hatırlattı.

Sportif çalışmaların bireyleri fiziksel, zihinsel ve ruhsal yönden geliştirdiğini belirten Özdemir, "Spor kurallara uymayı, birlik, dayanışma, saygı, sevgi, işbirliği, paylaşma ve takım ruhu ilkelerini yerleştirerek topluma uyum, kendine güven, cesaret ve arkadaşlık duygularını geliştirir." dedi. Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun da spor sayesinde birçok zorluğun üstesinden gelinebileceğini vurguladı. Hafta çerçevesinde vatandaşları spora teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getiren Tosun, "Özellikle çocuklarımızın spora başlamalarını sağlamak en önemli hedefimizdir. Ayrıca gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlayacak en güzel araç olan sporun, hafta boyunca sevdirilerek yapılması sağlanacaktır." ifadesini kullandı.